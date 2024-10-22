Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Ngân Hàng TMCP An Bình
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình

Đầu tư và Tài trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Mức lương
1 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 1 - 1 USD

Xây dựng và phát triển E2E process ( từ ý tưởng đến thiết kế , giải pháp , thử nghiệm , cải tiến..) các sản phẩm/ giải pháp về mảng sản phẩm/giải pháp tương ứng (TKTT&Debit, POS, thẻ tín dụng/ POS) cho từng phân khúc khách hàng dựa trên am hiểu khách hàng Văn bản hóa Chính sách, hướng dẫn Sản phẩm, Giải pháp, Hành trình Khách hàng Xác định và phối hợp với bên thứ 3 để đưa các sản phẩm giải pháp tới Khách hàng đảm bảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại ABBANK Cung cấp kiến thức đào tạo Sản phẩm / Giải pháp/ Hành trình khách hàng Chịu trách nhiệm về PnL của sản phẩm (bao gồm cả Quản lý hiệu quả đối tác)
Xây dựng và phát triển E2E process ( từ ý tưởng đến thiết kế , giải pháp , thử nghiệm , cải tiến..) các sản phẩm/ giải pháp về mảng sản phẩm/giải pháp tương ứng (TKTT&Debit, POS, thẻ tín dụng/ POS) cho từng phân khúc khách hàng dựa trên am hiểu khách hàng
Văn bản hóa Chính sách, hướng dẫn Sản phẩm, Giải pháp, Hành trình Khách hàng
Xác định và phối hợp với bên thứ 3 để đưa các sản phẩm giải pháp tới Khách hàng đảm bảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại ABBANK
Cung cấp kiến thức đào tạo Sản phẩm / Giải pháp/ Hành trình khách hàng
Chịu trách nhiệm về PnL của sản phẩm (bao gồm cả Quản lý hiệu quả đối tác)

Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành có liên quan tới chức danh này.
Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên quan và/ hoặc có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại Ngân hàng.
Kỹ năng:
Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả Khả năng nắm bắt thông tin thị trường: khách hàng và đối thủ Khả năng chủ động trong công việc Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức hiệu quả Khả năng thích nghi cao, làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
Khả năng nắm bắt thông tin thị trường: khách hàng và đối thủ
Khả năng chủ động trong công việc
Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức hiệu quả
Khả năng thích nghi cao, làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình

Ngân Hàng TMCP An Bình

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

