Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 1 - 1 USD

Xây dựng và phát triển E2E process ( từ ý tưởng đến thiết kế , giải pháp , thử nghiệm , cải tiến..) các sản phẩm/ giải pháp về mảng sản phẩm/giải pháp tương ứng (TKTT&Debit, POS, thẻ tín dụng/ POS) cho từng phân khúc khách hàng dựa trên am hiểu khách hàng Văn bản hóa Chính sách, hướng dẫn Sản phẩm, Giải pháp, Hành trình Khách hàng Xác định và phối hợp với bên thứ 3 để đưa các sản phẩm giải pháp tới Khách hàng đảm bảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại ABBANK Cung cấp kiến thức đào tạo Sản phẩm / Giải pháp/ Hành trình khách hàng Chịu trách nhiệm về PnL của sản phẩm (bao gồm cả Quản lý hiệu quả đối tác)

Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành có liên quan tới chức danh này.

Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên quan và/ hoặc có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại Ngân hàng.

Kỹ năng:

Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả Khả năng nắm bắt thông tin thị trường: khách hàng và đối thủ Khả năng chủ động trong công việc Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức hiệu quả Khả năng thích nghi cao, làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.