Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Tĩnh

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Hà Tĩnh

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN. Quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ QHKHDN để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, KPI. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn kèm cặp công việc cho QHKHDN hiện hữu và tân tuyển. Tham gia thực hiện tuyển dụng QHKHDN. Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng, và phát triển doanh số bán hàng theo mục tiêu của Phòng KHDN. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN.
Quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ QHKHDN để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, KPI.
Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn kèm cặp công việc cho QHKHDN hiện hữu và tân tuyển. Tham gia thực hiện tuyển dụng QHKHDN.
Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng, và phát triển doanh số bán hàng theo mục tiêu của Phòng KHDN. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán,... Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Ngoại ngữ (Anh/Hoa/Nhật): có khả năng giao tiếp là một lợi thế. Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm, dịch vụ của mảng KHDN. Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác trong mảng KHDN. Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, tài chính – ngân hàng. Tối thiểu 02 kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm công việc bán hàng trong lĩnh vực Ngân hàng, vị trí QHKNDN phân khúc SME. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng trong ngành ngân hàng.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán,...
Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Ngoại ngữ (Anh/Hoa/Nhật): có khả năng giao tiếp là một lợi thế.
Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm, dịch vụ của mảng KHDN.
Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác trong mảng KHDN.
Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, tài chính – ngân hàng.
Tối thiểu 02 kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm công việc bán hàng trong lĩnh vực Ngân hàng, vị trí QHKNDN phân khúc SME. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng trong ngành ngân hàng.
1 năm

Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh theo quy định từng thời kỳ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn... Nghỉ phép, ngày lễ theo quy định pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp cao Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh theo quy định từng thời kỳ
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn...
Nghỉ phép, ngày lễ theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp cao
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các tầng 1,2,3,4,11,12,12A), Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

