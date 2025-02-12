Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nhà Số 1, ngõ 43C, Phan Chu Trinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

- Tham gia làm việc và trao đổi với các bộ môn khác

- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật:

- Có kinh nghiệm thực hiện các công trình dân dụng; trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện...vv

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 3 năm trở lên;

- Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc

- Có kinh nghiệm làm việc dự án

- Thành thạo phần mềm chuyên môn: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop, Lumion, Vray...

Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12-22 triệu (tuỳ theo năng lực)

- Được hưởng lương tháng 13

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Được nghỉ vào các ngày lễ, có chế độ ngày lễ và dịp sinh nhật.

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

