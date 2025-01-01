Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 7, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai hồ sơ xin phép xây dựng, bản vẽ kiến trúc công trình nhà phố, villa, biệt thự

- Trực tiếp trao đổi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về mảng chịu trách nhiệm trong suốt quá trình thiết kế

- Đảm bảo tiến độ hồ sơ thiết kế theo kế hoạch được giao

- Phối hợp cùng các team để hồ sơ đạt chất lượng tốt khi phát hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai hồ sơ kiến trúc nhà phố, biệt thự

- Sử dụng thành thạo revit. Có thể thao tác cơ bản các phần mềm: Sketchup, 3D MAX, Photoshop

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, hòa đồng với team, các phòng ban để hỗ trợ nhau trong công việc.

- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả, hoàn thành đúng thời hạn.

- Tư duy liên tục cải tiến: Chủ động học hỏi thêm kiến thức để phục vụ cho công việc

- Nhiệt tình, chủ động, luôn muốn mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng vì tại SBS chúng tôi đã và đang xây dựng tinh thần Phụng sự cho đội ngũ

- Yêu thích việc phát triển bản thân qua rèn Thân - Trí tại SBS

Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn sẽ là người làm chủ và quyết định thu nhập của mình. Lương sẽ gồm lương cứng + lương sản lượng không giới hạn.

- Trực tiếp làm việc cùng khách hàng giúp các bạn chủ động hơn trong công việc

- Thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước. Hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định pháp luật. Đặc biệt, tại SBS, công ty đóng toàn bộ bảo hiểm cho nhân viên ngay sau khi chuyển sang chính thức

- Môi trường tự hào là nơi làm việc thoải mái, thân thiện, năng động, việc chú trọng vào trải nghiệm của nhân sự được đặt lên hàng đầu

- Sự sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ từ những Ban lãnh đạo đến nhân viên

- Tham gia các buổi đào tạo định hướng của công ty từ đội ngũ Co-founder, các buổi đào tạo chuyên môn từ phòng ban để nâng cao kiến thức chuyên môn

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt nội bộ định kỳ, teambuilding hằng năm, các sự kiện lớn nhỏ cùng công ty: Giáng sinh, YEP, Trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật SBS,...

- Tham gia các hoạt động văn hóa của công ty như: giải chạy SBS running, các giải chạy lớn, chuyên nghiệp khác (công ty tài trợ toàn bộ chi phí), phát triển "Trí" thông qua nét văn hóa đọc sách đặc trưng

- Được lan tỏa văn hóa ghi nhận qua hình thức Kudos chỉ có tại SBS từ những hành động dù rất nhỏ của nhân viên

- Nhiều chính sách khác dành riêng cho SBS-er: sinh nhật, hiếu hỉ, chính sách giới thiệu, khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/ năm, tích sao đổi quà,...

- SBS lắng nghe để thấu hiểu nhân sự: Bạn có quyền tự do đề xuất ý kiến cải tiến, các ý tưởng hay cho quy trình làm việc, hiệu suất,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin