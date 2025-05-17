Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
-Đo đạc khảo sát thực tế, báo cáo khảo sát, tư vấn, thiết kế công năng, thiết kế 3D, bóc tách nội thất, thuyết trình, thuyết minh phương án thiết kế kiến trúc nội thất, chuyển giao cho các bộ phận liên quan
- Phối hợp với xưởng sản xuất, thi công, tư vấn khách hàng trong quá trình hoàn thiện dự án
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm thực tế >1 năm (gửi sản phẩm thực tế cùng CV).
- Sử dụng tốt phần mềm AUTOCAD, 3D MAX, SCHETCHUP, CORONA và các phần mềm liên quan.- Có khả năng tiếp thu, sáng tạo tốt, thật thà, chăm chỉ, chịu được áp lực và thời gian làm việc nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tế sẽ được định hướng đào tạo (Ưu tiên ứng viên gắn bó) .
- Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật, thiết kế, kiến trúc, thiết kế nội thất
- Sử dụng tốt phần mềm AUTOCAD, 3D MAX, SCHETCHUP, CORONA và các phần mềm liên quan.- Có khả năng tiếp thu, sáng tạo tốt, thật thà, chăm chỉ, chịu được áp lực và thời gian làm việc nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tế sẽ được định hướng đào tạo (Ưu tiên ứng viên gắn bó) .
- Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật, thiết kế, kiến trúc, thiết kế nội thất
Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10tr-20tr (thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các hoạt động văn hoá thể thao của Công ty.
- Được tham gia BHXH theo quy định sau 01 tháng thử việc
- Phụ cấp ăn trưa.
- Hỗ trợ nhà ở hoặc bao ăn ở nếu người ở tỉnh khác đến làm việc
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các hoạt động văn hoá thể thao của Công ty.
- Được tham gia BHXH theo quy định sau 01 tháng thử việc
- Phụ cấp ăn trưa.
- Hỗ trợ nhà ở hoặc bao ăn ở nếu người ở tỉnh khác đến làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI