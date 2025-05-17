Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Đo đạc khảo sát thực tế, báo cáo khảo sát, tư vấn, thiết kế công năng, thiết kế 3D, bóc tách nội thất, thuyết trình, thuyết minh phương án thiết kế kiến trúc nội thất, chuyển giao cho các bộ phận liên quan

- Phối hợp với xưởng sản xuất, thi công, tư vấn khách hàng trong quá trình hoàn thiện dự án

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thực tế >1 năm (gửi sản phẩm thực tế cùng CV).

- Sử dụng tốt phần mềm AUTOCAD, 3D MAX, SCHETCHUP, CORONA và các phần mềm liên quan.- Có khả năng tiếp thu, sáng tạo tốt, thật thà, chăm chỉ, chịu được áp lực và thời gian làm việc nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tế sẽ được định hướng đào tạo (Ưu tiên ứng viên gắn bó) .

- Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật, thiết kế, kiến trúc, thiết kế nội thất

Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10tr-20tr (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các hoạt động văn hoá thể thao của Công ty.

- Được tham gia BHXH theo quy định sau 01 tháng thử việc

- Phụ cấp ăn trưa.

- Hỗ trợ nhà ở hoặc bao ăn ở nếu người ở tỉnh khác đến làm việc

