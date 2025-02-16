Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 298A Mai Thúc Loan, Phường Nghi Hương, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế và phát triển ý tưởng nội thất cho các dự án như biệt thự, căn hộ, văn phòng,...
Phác thảo bản vẽ 2D, 3D và đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng.
Kết hợp với các phòng ban khác để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.
Giám sát quá trình thi công để đảm bảo hoàn thiện theo thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học các nghành liên quan đến thiết kế và xây dựng
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: Sketchup, ReVit, 3DsMax, Autocad...
Phần mềm Render: Vray, Vantage, Enscape, Lumion,...

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 10000000 - 20000000, thưởng hấp dẫn, thu nhập xứng đáng với năng lực
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Tham gia hoạt động ngoài giờ cùng công ty.
Thưởng tháng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 298A Mai Thúc Loan, Phường Nghi Hương, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

