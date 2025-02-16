Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 298A Mai Thúc Loan, Phường Nghi Hương, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế và phát triển ý tưởng nội thất cho các dự án như biệt thự, căn hộ, văn phòng,...

Phác thảo bản vẽ 2D, 3D và đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng.

Kết hợp với các phòng ban khác để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Giám sát quá trình thi công để đảm bảo hoàn thiện theo thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học các nghành liên quan đến thiết kế và xây dựng

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: Sketchup, ReVit, 3DsMax, Autocad...

Phần mềm Render: Vray, Vantage, Enscape, Lumion,...

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 10000000 - 20000000, thưởng hấp dẫn, thu nhập xứng đáng với năng lực

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Tham gia hoạt động ngoài giờ cùng công ty.

Thưởng tháng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THE MARCH DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin