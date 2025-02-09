Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Căn C1.10 tòa The Crest, khu Metropole Thủ Thiêm, Phường Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

· Tham gia vào các giai đoạn của dự án từ ý tưởng đến triển khai hồ sơ thiết kế Kiến trúc; Giám sát tác giả tại công trình
· Kiểm tra phối hợp tốt với các bộ môn khác như Kết cấu, M.E.P trong quá trình triển khai thiết kế;
· Làm việc theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
* Địa chỉ làm việc: Tòa Crest, Khu Metropole thủ thiêm, Tp Thủ Đức, TpHCM

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Học và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc;
· Có kinh nghiệm thiết kế các thể loại công trình Dân dụng và Công nghiệp;
· Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Sketchup, Photoshop, (Lumion/ Twinmotion) ... và Tin học văn phòng;
· Có kỹ năng trình bày ý tưởng và có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thoả thuận thỏa thuận theo năng lực;
· Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động;
· Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty;
· Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20 Song Hành, KĐT An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

