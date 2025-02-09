Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn C1.10 tòa The Crest, khu Metropole Thủ Thiêm, Phường Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

· Tham gia vào các giai đoạn của dự án từ ý tưởng đến triển khai hồ sơ thiết kế Kiến trúc; Giám sát tác giả tại công trình

· Kiểm tra phối hợp tốt với các bộ môn khác như Kết cấu, M.E.P trong quá trình triển khai thiết kế;

· Làm việc theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

* Địa chỉ làm việc: Tòa Crest, Khu Metropole thủ thiêm, Tp Thủ Đức, TpHCM

Yêu Cầu Công Việc

· Học và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc;

· Có kinh nghiệm thiết kế các thể loại công trình Dân dụng và Công nghiệp;

· Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Sketchup, Photoshop, (Lumion/ Twinmotion) ... và Tin học văn phòng;

· Có kỹ năng trình bày ý tưởng và có khả năng làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

· Lương thoả thuận thỏa thuận theo năng lực;

· Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động;

· Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty;

· Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh;

Cách Thức Ứng Tuyển

