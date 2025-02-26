Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NAM SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 353 - 471 USD

• Thiết kế quy hoạch tổng thể, chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng.

• Thiết kế, phác thảo phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư của Công ty.

• Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch, kiến trúc Dự án.

• Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc. Làm việc trực tiếp với các đối tác như các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

• Cập nhật các quy định, quy chuẩn, văn bản trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.

• Lập hồ sơ, phát triển các dự án xây dựng của Công ty.

• Làm việc với các cơ quan ban, ngành liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án

• Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện.

• Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án; Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận trong các công việc có liên quan đến Kiến trúc/Nội thất/Bất động sản.

• Lập kế họach quản lý chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế kiến trúc cho công trình.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.