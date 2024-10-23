Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Giang, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gặp gỡ, tiến hành khảo sát mặt bằng, tiếp nhận ý kiến, yêu cầu của khách hàng.

- Lên ý tưởng, concept, lên phương án thiết kế, dựng phối cảnh 3D.

- Theo dõi, giám sát các hạng mục từ thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt để bàn giao cho khách hàng.

- Hoàn thành công việc được phân công theo đúng tiến độ quy định về thời gian và chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học .

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (3D Max, Auto CAD, Sketchup ... và các phần mềm liên quan).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nội thất, cải tạo nhà tổng thể.

Tại Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Được hưởng mức lương theo thỏa thuận tùy theo năng lực.

- Xem xét tăng lương, thưởng các ngày lễ tết, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được đóng bảo hiểm theo quy định sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin