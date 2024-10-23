Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kim Giang, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Gặp gỡ, tiến hành khảo sát mặt bằng, tiếp nhận ý kiến, yêu cầu của khách hàng.
- Lên ý tưởng, concept, lên phương án thiết kế, dựng phối cảnh 3D.
- Theo dõi, giám sát các hạng mục từ thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt để bàn giao cho khách hàng.
- Hoàn thành công việc được phân công theo đúng tiến độ quy định về thời gian và chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học .
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (3D Max, Auto CAD, Sketchup ... và các phần mềm liên quan).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nội thất, cải tạo nhà tổng thể.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (3D Max, Auto CAD, Sketchup ... và các phần mềm liên quan).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nội thất, cải tạo nhà tổng thể.
Tại Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Được hưởng mức lương theo thỏa thuận tùy theo năng lực.
- Xem xét tăng lương, thưởng các ngày lễ tết, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định sau thời gian thử việc.
- Xem xét tăng lương, thưởng các ngày lễ tết, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định sau thời gian thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất IC Design Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI