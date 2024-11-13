Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Cùng Team Channel của hãng Aruba tư vấn giải pháp và bán hàng cho sản phẩm Networking Aruba
Định hướng khách hàng sử dụng sản phẩm của Aruba
Các công việc khác được phân công theo trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế
Am hiểu về giải pháp networking, biết và hiểu về sản phẩm Aruba là lợi thế.
Kỹ năng mềm tốt, giao tiếp tốt, ngoại hình tốt
Am hiểu về giải pháp networking, biết và hiểu về sản phẩm Aruba là lợi thế.
Kỹ năng mềm tốt, giao tiếp tốt, ngoại hình tốt
Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Môi trường hòa đồng/ cởi mở
Được cơ hội làm việc với Hãng và phát triển nghề nghiệp
Môi trường hòa đồng/ cởi mở
Được cơ hội làm việc với Hãng và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI