Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng Team Channel của hãng Aruba tư vấn giải pháp và bán hàng cho sản phẩm Networking Aruba

Định hướng khách hàng sử dụng sản phẩm của Aruba

Các công việc khác được phân công theo trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế

Am hiểu về giải pháp networking, biết và hiểu về sản phẩm Aruba là lợi thế.

Kỹ năng mềm tốt, giao tiếp tốt, ngoại hình tốt

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Môi trường hòa đồng/ cởi mở

Được cơ hội làm việc với Hãng và phát triển nghề nghiệp

