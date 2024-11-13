Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng Team Channel của hãng Aruba tư vấn giải pháp và bán hàng cho sản phẩm Networking Aruba
Định hướng khách hàng sử dụng sản phẩm của Aruba
Các công việc khác được phân công theo trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế
Am hiểu về giải pháp networking, biết và hiểu về sản phẩm Aruba là lợi thế.
Kỹ năng mềm tốt, giao tiếp tốt, ngoại hình tốt

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Môi trường hòa đồng/ cởi mở
Được cơ hội làm việc với Hãng và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

