Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 25a Phạm Hữu Lầu, Khu Phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương, Vietnam, Dĩ An
Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng có nhu cầu dịch vụ XNK, Logistics
Lập báo giá, chi phí đầu vào, đầu ra, quy trình hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu, dịch vụ xuất khẩu
Chào giá dịch vụ và chăm sóc khách hàng để đạt doanh số đề ra
Chăm sóc khách hàng từ tệp khách hàng có sẵn để ra đơn hàng.
Tiếp nhận các hỏi giá mà công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng, báo giá để chốt đơn hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương là 1 lợi thế
Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo
Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.
Tại Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Hưởng lương: 12.000.000 - 25.000.000/tháng + thưởng hoặc deal lương theo năng lực
Trang bị PC làm việc, cấp phát đồng phục
Được đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy chế nhà nước hiện hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.
Các chế độ phúc lợi cạnh tranh như: du lịch năm 2-3 lần, làm việc hiệu quả sẽ được thuê nhà miễn phí, hỗ trợ mua nhà.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
