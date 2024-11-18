Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 25a Phạm Hữu Lầu, Khu Phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương, Vietnam, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng có nhu cầu dịch vụ XNK, Logistics
Lập báo giá, chi phí đầu vào, đầu ra, quy trình hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu, dịch vụ xuất khẩu
Chào giá dịch vụ và chăm sóc khách hàng để đạt doanh số đề ra
Chăm sóc khách hàng từ tệp khách hàng có sẵn để ra đơn hàng.
Tiếp nhận các hỏi giá mà công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng, báo giá để chốt đơn hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương là 1 lợi thế
Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo
Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Tại Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Hưởng lương: 12.000.000 - 25.000.000/tháng + thưởng hoặc deal lương theo năng lực
Trang bị PC làm việc, cấp phát đồng phục
Được đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy chế nhà nước hiện hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.
Các chế độ phúc lợi cạnh tranh như: du lịch năm 2-3 lần, làm việc hiệu quả sẽ được thuê nhà miễn phí, hỗ trợ mua nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian

Công ty TNHH dịch vụ Việt Nam - Asian

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 369, ngõ 144 Đường Vân Trì, Xã Vân Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job252474
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Tuyển Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 0.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 0.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH A Sóc
Tuyển Sales Logistics thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH A Sóc
Hạn nộp: 15/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Tuyển Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 0.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 0.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH A Sóc
Tuyển Sales Logistics thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH A Sóc
Hạn nộp: 15/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất