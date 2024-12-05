Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - ||,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai và hướng dẫn cho các dự án áp dụng hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường, an ninh của công ty. Đánh giá, đề xuất cải tiến hệ thống trong quá trình thực hiện để thực tiễn và phù hợp hơn với công ty.

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường, an ninh của công ty hàng tháng của các dự án. Báo cáo trưởng phòng và giám đốc.

- Kiểm tra, đánh giá nhân viên các nhân viên an toàn mỗi dự án hàng tháng. Báo cáo trưởng phòng và giám đốc.

- Xây dựng và theo dõi bảng tổng hợp đánh giá các thông số an toàn cho các dự án và toàn công ty.

- Tiếp nhận bàn giao hồ sơ an toàn dự án và lưu trữ sau khi dự án kết thúc.

- Phối hợp với công ty dịch vụ để thực hiện việc cấp tiêu chuẩn ISO 45001 và 14001 theo hệ thống quản lý của công ty và duy trình hệ thống này.

- Phối hợp thực hiện hồ sơ an toàn trong quá trình đầu thầu.

- Các công việc khác liên quan tới sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, môi trường và an ninh được giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc liên quan

- Giới tính: Nam/nữ

- Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý về sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, VSMT

- Kỹ năng cần thiết:

+ Am hiểu luật an toàn vệ sinh lao động, môi trường và các luật khác liên quan

+ Có hiểu biết về việc triển khai áp dụng hệ thống EHSE

+ Ưu tiên người đọc, viết tiếng Anh thành thạo về chuyên ngành EHSE

+ Khả năng làm việc nhóm và độc lập

+ Đã tham gia các khóa hướng dẫn về việc huấn luyện an toàn cho các dự án xây dựng là lợi thế

***** PHÚC LỢI*****

- Có xe công ty đưa rước khi đi dự án

- Được đóng đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định hiện hành.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Tiệc giao lưu toàn thể nhân viên công ty thường xuyên, giúp mở rộng giao lưu và gắn kết.

- Được đào tạo, hướng dẫn và giao lưu thường xuyên với các đồng nghiệp về các chuyên đề chuyên ngành, được đào tạo và hướng dẫn theo từng bước thi công trên thực tế.

- Thưởng lễ, tết.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thu nhập cao

Nghỉ phép có lương

12 ngày phép trong 1 năm

Cơ hội du lịch

Du lịch , nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin