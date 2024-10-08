Tuyển Kỹ Sư An Toàn Lao Động thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Công ty Việt - Séc đường số 2, KCN Hoà Cầm, Cẩm Lệ - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thực hiện và giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT của các đơn vị thi công tại công trường. Triển khai, hướng dẫn và tập huấn cho CBCNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của hệ thống QLCL – MT – AT&SKNN của Công ty. Điều chỉnh khắc phục những vấn đề liên quan đến công tác ATLĐ đối với các đơn vị Theo dõi, kiểm tra an toàn máy móc thiết bị thi công trên công trường. Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống. Nhận diện mối nguy, phân tích đánh giá những rủi ro liên quan đến công tác ATLĐ tại từng khu vực thi công từ đó để xuất các giải pháp khắc phục kịp thời. Xây dựng các quy chế, nội quy, các nguyên tắc và các chỉ tiêu về quản lý và đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường cho con người, máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn và quy định Nhà nước. Điều tra các vụ tai nạn trong công nghiệp hoặc bệnh nghề nghiệp để xác định nguyên nhân và xác định những sự cố có thể ngăn chặn.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: An toàn lao động, xây dựng , Kỹ sư cơ khí (có chứng chỉ ATLĐ), Có kiến thức về các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá được các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục. Kỹ năng phân tích nguyên nhân, giải quyết vấn đề Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc đã từng làm Cán bộ ATLĐ ở các dự án cấp 2 trở lên Trung thực, quyết đoán và cẩn thận Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề Chịu được áp lực công việc Biết tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SÉC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 12 triệu trở lên Chế độ phúc lợi tốt Được tham gia các hình thức bảo hiểm theo quy định Tháng lương 13,14

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SÉC

