Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 80 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Mức lương
Đến 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 80 Triệu

Tham gia dự án với các đối tác/khách hàng Nhật Bản của công ty
Chịu trách nhiệm trao đổi với khách hàng Nhật Bản, phân tích làm rõ và chuyển các yêu cầu của khách hàng tới team dự án
Hỗ trợ các hoạt động tư vấn, đề xuất giải pháp.
Phối hợp thiết kế hệ thống/giải pháp cung cấp cho khách hàng trong dự án
Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tiềm năng cho công ty có thể dễ dàng cung cấp cho khách hàng
Hỗ trợ và kết hợp với PM để quản lý tiến độ và chất lượng

Với Mức Lương Đến 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Mạng máy tính và truyền thông, Quản trị mạng.
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm về các vị trí liên quan: PM, BrSE
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm lập trình trở lên với các ngôn ngữ bất kỳ: Java, C/C++, .Net, Python…
Quản lý được thay đổi requirement, đánh giá được scope và đàm phán được với KH về scope, tạo schedule tương ứng.
Có thể coding/unit test. IT excution, làm việc độc lập được tại site khách hàng
Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng và member dự án.
Khả năng quản lý team size 30-50 người
Tiếng Nhật từ N2, tự tin giao tiếp tốt với khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (up to 80tr)
Xét tăng lương 1 lần/năm, mức tăng theo năng suất và hiệu quả công việc, đóng góp thực tế vào dự án của công ty
Thưởng cuối năm và thưởng các ngày lễ, sinh nhật.
Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, làm việc trực tiếp với khách hàng hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực IT.
Được tham gia vào các buổi đào tạo, seminar hàng tháng để nâng cao kỹ năng công việc và cùng nhau chia sẻ: knowledge base, working experience, lessons learn, best practices...
Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, hiếu hỉ, ốm đau...
Chế độ lương làm thêm giờ (OT) theo đúng quy định của pháp luật
Tham gia vào các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, tiệc công ty, liên hoan kick-off, ngày lễ.
Tham gia vào câu lạc bộ thể thao công ty: cầu lông, bóng đá, bi-a
Được trau dồi và phát triển kỹ năng ngoại ngữ: học tiếng Nhật
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để phát huy tối đa năng lực.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn

