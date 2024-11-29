Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN HHD GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nam, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Lập và kiểm soát tiến độ thi công hệ thống do bản thân phụ trách

2. Tiếp nhận, kiểm tra, triển khai bản vẽ thi công (shop) và bản vẽ hoàn công công trình

3. Bóc tách, đề nghị và kiểm soát khối lượng vật tư thi công

4. Triển khai công việc, điều phối GSKT, Nhà thầu phụ/Tổ đội/nhân công trên công trường

5. Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và nghiệm thu với CĐT/Thầu chính

6. Lập hồ sơ thanh toán và bảo vệ khối lượng thanh toán với Nhà thầu chính/TVGS/CĐT

7. Kiểm tra và xác nhận khối lượng thanh toán của Thầu phụ

8. Báo cáo đúng, đủ, kịp thời tình hình công việc với CHT, QLDA

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên

Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành (Điện/CTN/ACMV/PCCC...)

Làm việc tại các dự án Miền Bắc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HHD GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng khi phỏng vấn

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm, lễ, Tết theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HHD GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin