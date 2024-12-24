Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Kentek VIệt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận liên quan và thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo yêu cầu của Khách hàng.

Thực hiện khảo sát thực tế tại công trình, tư vấn giải pháp kỹ thuật, thiết kế, bóc tách dự toán, lắp đặt và cài đặt hệ thống tự động hóa.

Tính toán khối lượng vật tư & thiết bị, thực hiện bản vẽ thi công, khảo sát và báo giá cho các hệ thống Cơ & Điện, Tủ Bảng Điện theo yêu cầu từ cấp trên và khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu của chủ dự án.

Thiết kế lập trình PLC, HMI, mạch điện, kết nối IoT, MES cho dây chuyền tự động hóa của nhà máy.

Giám sát tiến độ thi công công trình, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục.

Tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty, đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu về thiết kế và thủ tục pháp lý.

Tra cứu thông số kỹ thuật của thiết bị tự động để tư vấn sản phẩm phù hợp, giải pháp thay thế theo nhu cầu của Khách hàng.

Góp ý kiến cho Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận, Trưởng phòng về tất cả các công việc liên quan của phòng ban.

Lập báo cáo công việc định kỳ cho Trưởng bộ phận (báo cáo công việc hàng tuần).

Chúng tôi chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến và mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1-3 năm trở lên. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên cho các chuyên ngành liên quan Điện Công Nghiệp, Tự Động Hóa, Motor, Cảm Biến, Phí Kén, Tủ Bảng Điện...

Kinh nghiệm từ 1-3 năm trở lên.

Tủ Bảng Điện

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Công Nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ, kinh nghiệm thiết kế, thi công Tủ điện.

Có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực điện cơ, khí nén.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật: AutoCad,...

Có kỹ năng thiết kế, lập trình PLC, SCADA.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý vấn đề linh hoạt.

Sẵn sàng đi công tác khi được điều động.

Tính cách trung thực, tính thần trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc.

Am hiểu các nghị đinh, thông tư quy định quản lý dự án, chất lượng công trình, an toàn điện.

Tại Công ty TNHH Kentek VIệt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Mức lương cạnh tranh và chính sách thưởng theo Quý & Năm.

Môi trường làm việc sáng tạo và đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kentek VIệt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin