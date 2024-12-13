Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 28 Triệu

Mức lương 17 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dự án Sunshine Diamond Sài Gòn, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

Rà soát thiết kế, kỹ thuật hệ thống

Đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách.

Triển khai bản vẽ thi công (shop drawings), biện pháp thi công (Method statement)

Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị và đặt hàng mua sắm

Tổ chức thi công đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng

Tổ chức nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với đơn vị tư vấn và chủ đầu tư

Triển khai chạy thử hệ thống

Lập hồ sơ khối lượng thanh quyết toán

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành một trong các hệ thống điện/ điều hòa thông gió/ phòng cháy chữa cháy/ cấp thoát nước/ cứu hỏa

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước....

Có khả năng: rà soát thiết kế kỹ thuật/ lập hồ sơ đệ trình vật tư, thiết bị/ bóc tách vật tư đặt hàng/ làm bản vẽ thi công shop drawing/ Tổ chức thi công và nghiệm thu với các bên liên quan; sử dụng word và Excel thành thạo đủ phục vụ công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Thái độ làm việc tích cực, trung thực, hợp tác, chuyên nghiệp, trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng dự án

Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Bảo hiểm con người 24/24

Trợ cấp điện thoại

Trợ cấp ăn trưa

Chế độ công đoàn

Có nhà ở cho kỹ sư ở xa

Nghỉ mát

Cấp phát máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

