Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 28 Triệu

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
17 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dự án Sunshine Diamond Sài Gòn, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 28 Triệu

Rà soát thiết kế, kỹ thuật hệ thống
Đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách.
Triển khai bản vẽ thi công (shop drawings), biện pháp thi công (Method statement)
Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị và đặt hàng mua sắm
Tổ chức thi công đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng
Tổ chức nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với đơn vị tư vấn và chủ đầu tư
Triển khai chạy thử hệ thống
Lập hồ sơ khối lượng thanh quyết toán

Với Mức Lương 17 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành một trong các hệ thống điện/ điều hòa thông gió/ phòng cháy chữa cháy/ cấp thoát nước/ cứu hỏa
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước....
Có khả năng: rà soát thiết kế kỹ thuật/ lập hồ sơ đệ trình vật tư, thiết bị/ bóc tách vật tư đặt hàng/ làm bản vẽ thi công shop drawing/ Tổ chức thi công và nghiệm thu với các bên liên quan; sử dụng word và Excel thành thạo đủ phục vụ công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.
Thái độ làm việc tích cực, trung thực, hợp tác, chuyên nghiệp, trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng dự án
Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Bảo hiểm con người 24/24
Trợ cấp điện thoại
Trợ cấp ăn trưa
Chế độ công đoàn
Có nhà ở cho kỹ sư ở xa
Nghỉ mát
Cấp phát máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

