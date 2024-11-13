Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý mảng MEP của Ban QLDA CĐT

2. Thiết kế và triển khai hệ thống MEP cho công trình

3. Lên khối lượng đặt hàng cho Dự án

4. Đi khảo sát hiện trạng công trình và điều chỉnh cập nhật bản vẽ theo thực tế

5. Kiểm tra hồ sơ thiết kế và giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công công tác Cơ Điện

6. Nghiệm thu và quản lý vật tư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điện – Điện tử; Cơ khí, Nhiệt – Điện lạnh, Cấp thoát nước, PCCC...

2. Có thể sử dụng các phần mềm tin học MS và phần mềm chuyên dụng Autocad

3. Kinh Nghiệm: Từ 5 kinh nghiệm từ thiết kế, giám sát MEP các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở dân dụng

4. Kinh nghiệm giám sát công trình

5. Có thể làm việc lâu dài tại Lâm Đồng

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận

- Công ty hỗ trợ ăn ở (KTX cho nhân viên ở xa)

- Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

- Teambuiding, du lịch....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin