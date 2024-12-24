Tuyển Kỹ sư cơ điện CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121/1R Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, khảo sát, vẽ, sữa chữa, và lắp đặt tủ điện cho các loại máy móc, tự động hoá và các hệ thống băng tải dây chuyền, sửa chữa,...
Triển khai, thi công lắp đặt vận hành
Tư vấn giải pháp, lên thiết kế, bóc tách dự toán, lắp đặt, cài đặt, lập trình
Hệ thống dây chuyền tự động hóa trong nhà máy (băng chuyền tự động trong nhà máy, các hệ thống máy móc tự động hóa trong nhà máy)
+ Hệ thống cánh tay robot trong nhà máy
+ Hệ thống xe tự hành AGV trong nhà máy
+ Hệ thống thiết bị ngoại vi
+ Kết nối IOT, MES .....
- Thiết kế mạch động lực và mạch điện điều khiển cho máy.
- Thiết kế mạch điện tổng lực cho dây chuyền máy trong nhà xưởng.
- Thiết kế lập trình PLC cho máy tự động hóa.
- Lập dự toán bóc vật tư thiết bị cho tủ điện.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Nắm vững các nguyên lý điện, điện tử, tự động hóa.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUỐC HƯNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 121/1R Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

