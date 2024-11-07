Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 toà nhà Success Building, 21a Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Đảm nhiệm thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện - điện nhẹ, lạnh và hệ thống cấp thoát nước cho công trình cơ quan xí nghiệp trường học và nhà cao tầng.

Thực hiện thiết lập thuyết minh tính toán trong phạm vi chuyên môn của mình.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện hoặc nước.

- Có kinh nghiệm thiết kế 3 năm trở lên.

- Thành thạo kỹ năng thể hiện bản vẽ và thuyết minh tính toán.

- Có chứng chỉ thiết kế là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: upto 15tr (theo năng lực)

- Theo quy định của công ty hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Tham gia các hoạt động, du lịch của công ty

- Được hướng dẫn công việc trong quá trình làm việc

- Thưởng theo chính sách quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

