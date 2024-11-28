Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 567 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình - Hà Nam - Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và nắm khối lượng ký hợp đồng và khối lượng thi công với tổng thầu và với thầu phụ phục vụ cho việc khối lượng thanh toán hàng tháng và thanh quyết toán công trình.

Kiểm tra điều khoản, các công việc và đơn giá thi công trong hợp đồng dự toán với chủ đầu tư.

Tổng hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và giai đoạn, biên bản bàn giao các hạng mục của công trình.

Lập hồ sơ khối lượng và chất lượng các hạng mục công việc của dự án.

Theo dõi và kiểm soát tiến độ của dự án dựa trên thông tin từ hồ sơ chất lượng và khối lượng của gói thầu.

Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ, chất lượng và thanh toán công trình.

Hợp tác cùng với Ban quản lý dự án và tư vấn giám sát về hồ sơ chất lượng và khối lượng.

Phối hợp làm hồ sơ thanh toán, quyết toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở công ty cơ điện, biết vẽ autocad.

Có khả năng nắm bắt và xử lý thông tin nhanh và chính xác

Khả năng giao tiếp, sử dụng excel tốt

Am hiểu vể nhà cung cấp và thị trường vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến lĩnh vực ELV, AV,...

Hiểu biết về thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán

Có thể đi công tác tại công trình (miền Bắc)

Tại Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ lễ,Tết..). Nghỉ 12 ngày phép/ năm (mỗi 3 năm tăng 1 ngày)

Tiền thưởng cuối năm: lương tháng 13, thưởng thâm niên và khoản thưởng khác theo chính sách của Công ty.

Công tác phí khi đi công tác

Công ty tổ chức du lịch hàng năm. Quà tặng các dịp lễ/ sinh nhật

Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin