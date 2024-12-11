Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai-Archi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai-Archi
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai-Archi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34

- 36 Đường B2, Khu đô thị Sala

- Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán, thiết kế phương án, khai triển hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điện nhẹ và Hệ thống điều hòa thông gió, điều áp hút khói cho các công trình dân dụng (nhà ở cao tầng, văn phòng, trụ sở,...và công nghiệp).
- Tính toán, thiết kế phương án, khai triển đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khai triển hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc) cho các dự án khu dân cư, khu phức hợp.
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế hệ thống Điện, Điều hòa không khí.
- Kết hợp với các bộ môn Kiến trúc, Quy hoạch, Kết cấu và Dự toán của Công ty trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương: thoả thuận.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống Điện.
- Kinh nghiệm: 05 năm trở lên.
- Yêu cầu có chứng chỉ hành nghề đúng với chuyên môn từ cấp II trở lên.
- Có kinh nghiệm trong việc thiết kế công trình dân dụng, công tình cao tầng, quy hoạch đô thị.
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Revit và các phần mềm thiết kế chuyên ngành khác.
- Có khả năng tổ chức, quản lý công việc tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
- Trung thực, siêng năng, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai-Archi Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động: BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch ,...và các chế độ
- Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6. (8h-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai-Archi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34-36 Đường B2, Khu đô thị Sala - Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

