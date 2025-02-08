Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sao Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52/6 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, TP HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Bóc tách khối lượng

- Triển khai bản vẽ thi công (revit MEP và Auto card)

- Lập bản vẽ kỹ thuật Combine hệ thống, Shopdrawing, lập bảng khối lượng hệ thống M&E

Tiếp nhận, triển khai hồ sơ kỹ thuật và tài liệu liên quan đến công tác thi công tại công trình từ ban QLDA, Ban gián đốc.

- Quản lý công trình, lập các kế hoạch thi công dựa trên hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan của dự án. Đồng thời thực hiện công tác kiểm soát kế hoạch đó.

- Tổ chức, triển khai bản vẽ, kiểm soát công việc thi công.

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.

- Làm hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, hồ sơ thanh quyết toán.

- Tham mưu cho lãnh đạo công ty về các hoạt động liên quan đến công tác chuyên môn.

- Báo cáo công việc cho QLDA và BGĐ Công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: điện, điện tử, điện lạnh, PCCC, cấp thoát nước.

- Yêu thích, đam mê và nhiệt tình trong công việc.- Thành thạo kỹ năng Shop.

- Sử dụng tốt AutoCAD và các phần mềm văn phòng.

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Sức khỏe tốt, có thể đi làm tại công trình tỉnh.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả, quản lý sắp xếp công việc tốt.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sao Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 20 triệu

- Thưởng tháng 13 + thưởng dự án

- Phúc lợi: du lịch, thưởng các ngày lễ, tham gia bảo hiểm theo qui định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sao Vàng

