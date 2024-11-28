Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Trần Quốc Hoàn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Bảo trì, lắp ráp máy móc trong ngành chế biến thực phẩm ( Thịt) , chế biến thuỷ sản

- Dịch vụ bảo dưỡng lắp ráp kịp thời khắc phục sửa chữa về phần cơ khí và điện của máy móc thiết bị

- Thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị thay thế phụ tùng.

- Tham gia chạy thử dây chuyền máy móc thiết bị.

- Kết hợp với kỹ sư cơ khí để cùng Thiết kế các hệ thống tủ điện liên quan đến máy móc và thiết bị liên quan

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc cơ khí điện.

● Biết vẽ Solidword,CAD...và phần mềm chuyên điện

● Có hiểu biết về kỹ thuật điện và tiêu chuẩn an toàn, quy trình sản xuất điện.

● Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực từ công việc.

● Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh nếu được phân công.

● Khả năng đọc bản vẽ, xây dựng và thiết kế trong các hạng mục liên quan bằng phần mềm thiết kế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 20 triệu VNĐ

- Đóng BHXH, bảo hiểm đầy đủ. Thưởng Lễ, tết, các chế độ nhà nước

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

- Tăng lương hàng năm hoặc tăng lương đặc biệt theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

