Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Keytech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Keytech
- Hồ Chí Minh:
- |,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1. Lập và kiểm soát tiến độ thi công hệ thống do bản thân phụ trách
2. Tiếp nhận, kiểm tra, triển khai bản vẽ thi công (shop) và bản vẽ hoàn công công trình
3. Bóc tách, đề nghị và kiểm soát khối lượng vật tư thi công
4. Triển khai công việc, điều phối GSKT, Nhà thầu phụ/Tổ đội/nhân công trên công trường
5. Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và nghiệm thu với CĐT/Thầu chính
6. Lập hồ sơ thanh toán và bảo vệ khối lượng thanh toán với Nhà thầu chính/TVGS/CĐT
7. Kiểm tra và xác nhận khối lượng thanh toán của Thầu phụ
8. Báo cáo đúng, đủ, kịp thời tình hình công việc với CHT, QLDA
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành (Điện/CTN/ACMV/PCCC...)
Làm việc tại các dự án Miền Bắc
Tại Công Ty Cổ Phần Keytech Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm, lễ, Tết theo quy định hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Keytech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
