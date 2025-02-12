Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Glam Beautique

- AEON Mall Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao.
- Hoàn thành các phân tích hàng tuần về hiệu suất bán hàng và các vấn đề liên quan
- Hiểu rõ và theo đuổi các chỉ số KPI.
- Nắm vững và Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng sau khi nhận được thông báo từ cấp trên.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing, khuyến mãi được thực hiện theo như thông báo của Quản Lý Nhãn Hàng hoặc bộ phận Marketing.
- Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp tại các cửa hàng phụ trách.
- Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hóa từ các kho phụ cũng như từ các cửa hàng khác về để đảm bảo có đủ hàng hóa, kích cỡ, màu sắc để bán và trưng bày.
- Quản lý Nhân sự cửa hàng: Đào tạo, huấn luyện, phát triển và đánh giá nhân viên đảm bảo hiệu quả các mục tiêu hoạt động.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ, ưu tiên nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ Mỹ phẩm, Hàng cao cấp,....
- Kỹ năng giao tiếp khéo léo, kĩ năng xử lý tình huống, quản lý nhân viên
- Đam mê và có kiến thức về ngành bán lẻ
- Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn.

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: từ 15tr – 17tr/ tháng bao gồm Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số
- Thử việc 02 tháng hướng 100% lương
- Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH full lương trong tháng làm việc đầu tiên
- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
- Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Central Retail, 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

