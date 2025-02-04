Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Lập Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Tổ chức nhiệm vụ giám sát:

- Tổ chức điều phối Tư vấn giám sát Lập đề cương chi tiết thực hiện hợp đồng giám sát theo các nội dung quy định bởi pháp luật, điều khoản tham chiếu và các điều khoản của hợp đồng.

- Tổ chức văn phòng hoạt động tại công trường, kiểm tra nhân sự phù hợp với nhiệm vụ chi tiết và đề cương thực hiện nhiệm vụ giám sát được phê duyệt của Tư vấn giám sát.

2. Đánh giá hồ sơ thiết kế:

- Soát xét hồ sơ thiết kế (bao gồm cả biện pháp thi công).

- Soát xét hồ sơ thiết kế là tóm tắt các khối lượng công việc mà nhà thầu thi công phải thực hiện; trình tự thực hiện theo chỉ dẫn kỹ thuật; sự phù hợp của các chỉ dẫn với thiết kế, với quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan; và các nội dung khác thấy cần thiết phải ghi nhận và chuẩn bị, đảm bảo cho an toàn, chất lượng, tiến độ và khối lượng.

- Báo cáo đến cấp trên các bất hợp lý, các thiếu sót của hồ sơ thiết kế và tổ chức xử lý (nếu có).

3. Lập quy trình giám sát:

- Phối hợp cùng Phòng xây dựng, tổ chức điều phối đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát, ban hành quy trình giám sát và chuẩn bị bộ check-list cho từng hạng mục công việc: gồm các quy trình và quy định chính (sổ tay giám sát thi công) sau:

+ Quy trình phối hợp trong công tác giám sát.

+ Quy trình thống nhất kỹ thuật trong thi công.

+ Quy định về ATLĐ, PCCC, VSMT, QLCL, QLKL, QLTĐ

+ Quy trình xử lý sự cố.

+ Quy trình nghiệm thu.

Kiểm tra và ban hành bộ check-list cho từng quy trình:

+ Rà soát và yêu cầu Nhà thầu TVGS có trách nhiệm chuẩn bị bộ check-list cho toàn bộ các công việc phải nghiệm thu của nhà thầu thi công theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, theo chỉ dẫn kỹ thuật và thiết kế.

+ Danh mục các check-list và check-list phải được chủ đầu tư chấp thuận cho áp dụng vào thời gian phù hợp nhất cho hoạt động giám sát.

4. Kiểm tra điều kiện thi công: Kiểm tra hồ sơ thiết kế để đảm bảo cho công tác phục vụ thi công.

5. Kiểm tra biện pháp thi công so với thiết kế:

- Rà soát, thực hiện kiểm tra biện pháp thi công của Nhà Thầu Thi Công.

- Điều phối tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo đánh giá sự phù hợp về nội dung kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu.

6. Tổ chức kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của các Nhà Thầu Thi Công đơn vị tư vấn:

- Kiểm tra điều kiện khởi công công trình.

- Kiểm tra năng lực hoạt động của nhà thầu.

- Kiểm tra đánh giá sự phù hợp về nhân sự, sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ, chứng chỉ hành nghề v.v..

- Kiểm tra sự phù hợp của tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết…

- Kiểm tra Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định (nếu có), kiểm tra chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cả việc đề xuất tổ chức thí nghiệm và các nội dung khác liên quan nội dung này.

- Kiểm tra Kế hoạch và tổ chức đảm bảo chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng bao gồm: chất lượng vật liệu xây dựng.

- Kiểm tra Kế hoạch nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra các đề xuất của nhà thầu như điều chỉnh thiết kế, thay đổi vật liệu (có chất lượng tương đương), lập báo cáo đánh giá trình cấp trên tổ chức xử lý.

7. Tổ chức thực hiện việc kiểm soát đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công của Nhà Thầu:

- Kiểm tra hệ thống quản lý thi công xây dựng của Nhà Thầu Thi Công. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.

- Kiểm tra đảm bảo sự tuân thủ của Nhà Thầu Thi Công đối với các yêu cầu về chất lượng và chủng loại vật liệu; sự tuân thủ quy trình, trình chấp thuận và nghiệm thu các giai đoạn của một công việc. Bên Nhận Thầu không được phép để Nhà Thầu Thi Công bỏ qua bất kỳ một giai đoạn nào.

- Kiểm tra đánh giá sự phù hợp bảng Tiến độ của gói thầu Dự án do Nhà Thầu Thi Công lập,

- Kiểm soát tiến độ chi tiết của Nhà Thầu Thi Công cho một hạng mục công việc; kiểm soát việc điều chỉnh tiến độ từng hạng mục sao cho đảm bảo tổng tiến độ thi công.

- Điều phối tư vấn giám sát tiếp nhận tiến độ thi công của các đơn vị thi công và báo cáo tiến độ chi tiết so với Tiến độ tổng trình lãnh đạo phê duyệt.

- Tổ chức tạm dừng công tác thi công xây dựng đối với một hạng mục công việc, hoặc tạm dừng thi công nếu xét thấy Nhà Thầu Thi Công vi phạm về chất lượng.

8. Kiểm soát khối lượng thi công của Nhà Thầu Thi Công:

- Kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành của Nhà Thầu Thi Công so sánh với khối lượng Hợp Đồng Thi Công sau khi tiếp nhận từ đơn vị tư vấn quản ký dự án và giám sát.

- Kiểm tra sự thay đổi về mặt khối lượng (tăng hoặc giảm) không phụ thuộc vào hình thức hợp đồng.

9. Kiểm tra việc tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ.

10. Can thiệp, đình chỉ thi công, tổ chức tạm dừng thi công, đình chỉ thi công trong những trường hợp:

- Nhà thầu thi công sử dụng vật liệu, thiết bị chưa được nghiệm thu để thi công và lắp đặt.

- Bản vẽ 'shop drawings' chưa được trình hoặc chưa được chấp thuận.

- Thi công sai thiết kế được phê duyệt.

- Biện pháp thi công không an toàn, dù đã được nghiệm thu.

- Không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ.

- Khởi động thi công khi mà các điều kiện đi sau chưa được đảm bảo, hoặc công đoạn tiếp theo bắt buộc thực hiện ngay chưa được chuẩn bị, chưa được nghiệm thu

- Các nhân sự liên quan của nhà thầu thi công không có mặt tại các vị trí cần thiết theo quy định của luật và hợp đồng liên quan.

11. Tổ chức nghiệm thu các giai đoạn:

- Điều phối tư vấn QLDA và TVGS, chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn, xác nhận hồ sơ nghiệm thu là hoàn chỉnh, ký và yêu cầu tổ chức nghiệm thu.

- Công tác nghiệm thu phải được hoạch định bởi TVGS, đảm bảo tiến độ, đảm bảo sự phối hợp của các nhà thầu, kể cả nhà thầu tư vấn hoặc cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

- Tổ chức kiểm tra lập Biên bản nghiệm thu phải được thống nhất, phải được chuẩn bị bởi TVGS độc lập hoặc Nhà Thầu Thi Công

- Biên bản nghiệm thu phải được lập thành nhiều bộ chính; tùy thuộc giai đoạn và quy định, phải được đóng dấu, chuyển giao các tổ chức liên quan;

12. Kiểm soát hồ sơ hoàn công giai đoạn, hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật:

- Điều phối các đơn vị TVGS độc lập và Nhà Thầu Thi Công có tổ chức nhân sự thực hiện bản vẽ 'shop drawings' và bản vẽ hoàn công ngay sau khi hạng mục công việc đã được hoàn thành.

- Điều phối đơn vị TVGS bắt buộc phải lập hoặc yêu cầu Nhà Thầu Thi Công lập hồ sơ hoàn thành Công trình.

- Kiểm soát tiến độ thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước

- Rà soát các Báo cáo của các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công - sản phẩm hợp đồng phải được trình phê duyệt như một thành phần của hồ sơ hoàn thành.

13. Thực hiện và triển khai dự án:

- Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc lập & theo dõi chi tiết kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản lý gồm pháp lý, thiết kế, thi công.

- Theo dõi và thúc đẩy Phòng Pháp lý dự án thực hiện thủ tục pháp lý theo kế hoạch lập ra theo từng mục tiêu công việc cụ thể liên quan đến phạm vi hoặc tiến độ xây dựng.

- Phối hợp trực tiếp với trưởng bộ phận và tư vấn thiết kế để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi bàn giao cho phòng pháp lý để xin phép xây dựng hoặc nhà thầu thi công.

- Đôn đốc công tác thi công xây dựng theo các mục tiêu ngân sách, tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Điều phối, quản lý dự án mình phụ trách để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên