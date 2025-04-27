Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát, quản lý nhà thầu thi công hệ thống MEPF bao gồm hệ thống Điện, ĐHKK & thông gió, PCCC, Cấp thoát nước;
Quản lý, điều phối hệ thống cơ điện thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh kế và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường;
Kiểm tra chất lượng vật tư và các hạng mục xây dựng
Đề xuất phương án triển khai trên công trường
Theo dõi các thay đổi và phát sinh so với thiết kế, báo cáo và đề xuất ý kiến cho Chủ đầu tư;
Kiểm tra khối lượng thực tế nhà thầu thực hiện hàng tháng hoặc theo mốc công việc. Nghiệm thu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, Nhiệt;
Có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng 3;
5 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác giám sát MEPF; ưu tiên từng giám sát hệ năng lượng mặt trời;
Am hiểu và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn tốt;
Có khả năng làm việc độc lập, nhạy bén, chủ động trong công việc, chịu được áp lực;
Tuổi từ 25-35

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực, chỗ ở tại dự án
Không chậm hay nợ lương.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.
Chấp nhận phỏng vấn online. Nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam

Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2/16 Chấn Hưng, Phường 6, Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

