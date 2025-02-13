Tuyển Kỹ sư cơ điện JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Vsip1 Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Lập kế hoạch thi công

- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án

- Hoàn thiện bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công

- Bóc tách khối lượng, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án.

Giám sát tiến độ thi công:

- Theo dõi sát sao tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra

- Xác định các rủi ro tiềm ẩn để đưa ra giải pháp kịp thời đáp ứng tiến độ.

- Lập báo cáo tiến độ theo định kỳ cho Chủ đầu tư và các phòng ban liên quan

Kiểm soát chất lượng công trình:

- Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.

- Đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Phát hiện và xử lý các sai sót, hư hỏng trong quá trình thi công.

Quản lý nhân sự:

- Phân công công việc cho công nhân, tổ đội thi công

- Giám sát đánh giá năng lực của công nhân/ tổ đội.

- Đảm bảo an toàn cho các nhân sự thi công tại công trường.

Quản lý vật tư:

- Kiểm soát việc nhập/xuất vật tư tại công trường.

- Tổ chức bảo quản vật tư, bàn giao vật tư cho các tổ đội

- Đảm bảo vật tư được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.

Tham gia công tác nghiệm thu:

- Tiền hành nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành với chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có)

Tốt nghiệp CĐ, ĐH cơ khí, cấp thoát nước, HVAC, nhiệt lạnh, PCCC

Thành thạo: vẽ Autocad 2D, Word, Excel, PDF

Có kinh nghiệm giám sát thi công tại công trường, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Hiểu biết các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công tại công trình

Ưu tiên: biết vẽ Bim, đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế Cơ – Điện nhà xưởng

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát/ Chỉ huy trưởng

Làm việc tại các công trình ở Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai,…

+ Mức lương: Các ứng viên đủ điều kiện sẽ hưởng mức lương cao theo năng lực

+ Thời gian làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc để đáp ứng tiến độ công trình. Công ty sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Được trang bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc.

+ Được đào tạo và hướng dẫn công việc

+ Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và học tập bồi dưỡng kiến thức

+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

+ Phép năm, lễ, Tết theo quy định hiện hành

