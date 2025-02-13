Tuyển Kỹ sư cơ điện JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Vsip1 Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch thi công
- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án
- Hoàn thiện bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công
- Bóc tách khối lượng, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án.
Giám sát tiến độ thi công:
- Theo dõi sát sao tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra
- Xác định các rủi ro tiềm ẩn để đưa ra giải pháp kịp thời đáp ứng tiến độ.
- Lập báo cáo tiến độ theo định kỳ cho Chủ đầu tư và các phòng ban liên quan
Kiểm soát chất lượng công trình:
- Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.
- Đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Phát hiện và xử lý các sai sót, hư hỏng trong quá trình thi công.
Quản lý nhân sự:
- Phân công công việc cho công nhân, tổ đội thi công
- Giám sát đánh giá năng lực của công nhân/ tổ đội.
- Đảm bảo an toàn cho các nhân sự thi công tại công trường.
Quản lý vật tư:
- Kiểm soát việc nhập/xuất vật tư tại công trường.
- Tổ chức bảo quản vật tư, bàn giao vật tư cho các tổ đội
- Đảm bảo vật tư được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.
Tham gia công tác nghiệm thu:
- Tiền hành nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành với chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH cơ khí, cấp thoát nước, HVAC, nhiệt lạnh, PCCC
Thành thạo: vẽ Autocad 2D, Word, Excel, PDF
Có kinh nghiệm giám sát thi công tại công trường, kỹ năng giải quyết vấn đề.
Hiểu biết các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công tại công trình
Ưu tiên: biết vẽ Bim, đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế Cơ – Điện nhà xưởng
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát/ Chỉ huy trưởng
Làm việc tại các công trình ở Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai,…

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: Các ứng viên đủ điều kiện sẽ hưởng mức lương cao theo năng lực
+ Thời gian làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc để đáp ứng tiến độ công trình. Công ty sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ theo quy định pháp luật hiện hành.
+ Được trang bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc.
+ Được đào tạo và hướng dẫn công việc
+ Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và học tập bồi dưỡng kiến thức
+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
+ Phép năm, lễ, Tết theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

