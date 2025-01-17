Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thửa đất 1779, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hàng ngày sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, máy móc trong công ty.

- Thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả thiết bị máy móc

- Lắp đặt, bảo trì hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện của nhà máy

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ hệ thống điện, xử lý kịp thời các sự cố

- Báo cáo định kỳ công tác sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Hiểu biết về điện công nghiệp: Có kiến thức nền tảng vững chắc, am hiểu về hệ thống điện công nghiệp và các thiết bị liên quan.

2. Kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng máy móc: Ưu tiên ứng viên đã từng thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị cơ khí, máy móc sản xuất.

3. Kỹ năng xử lý sự cố: Có khả năng phân tích và khắc phục các sự cố điện hoặc máy móc trong quá trình vận hành.

4. Tinh thần trách nhiệm: Làm việc chủ động, cẩn thận và đảm bảo an toàn trong công việc.

5. Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên nghành điện công nghiệp từ hệ trung cấp trở lên.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên

