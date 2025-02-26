Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển gấp kỹ sư cơ điện

- Đi công trường: Triển khai thi công, quản lý giám sát kỹ thuật, tiến độ và chất lượng tại công trường;

- Triển khai bản vẽ thi công (Revit MEP) các hệ thống cơ điện;

- Lập dự toán, bóc tách khối lượng;

- Lập kế hoạch, tiến độ, kiểm soát, báo cáo các công việc được phân công;

- Am hiểu các Tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành để phục vụ công tác triển khai bản vẽ Shopdrawing, hoàn công, bóc tách, bảo vệ khối lượng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý dự án.

QUYỀN LỢI

• Mức lương cạnh tranh. Xét tăng lương hàng năm.

• Lương tháng 13, thưởng đánh giá theo năng lực.

• Thực hiện công việc theo KPI, được đánh giá minh bạch.

• Các chế độ BHXH, Khám sức khỏe định kỳ, Nghỉ mát, Teambuilding,…

• Nghỉ phép năm theo quy định.

• Chi trả 100% các chi phí nhà ở, vé máy bay, đi lại khi đi công tác, có chế độ về thăm nhà riêng cho nhân viên nếu đi công trình xa dài ngày.

• Đào tạo thiết kế bản vẽ hệ thống điện. Được đào tạo nâng cao các kĩ năng liên quan đến nghề nghiệp và tham gia các buổi đào tạo an toàn tại công ty. Có cơ hội tham gia khóa đào tạo tại Nhật Bản.