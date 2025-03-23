Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 18 Triệu

Khảo sát, xây dựng đề bài theo yêu cầu của khách hàng

Vẽ nháp, lên BOM báo giá

Lên danh sách thiết bị

Thiết kế, bóc tách bản vẽ và theo dõi tiến độ dự án.

Lên phương án triển khai sản xuất.

Xử lý các trường hợp hàng NG, đưa ra biện pháp khắc phục

Các nhiệm vụ khác của quản lý.