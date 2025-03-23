Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH
Ngày đăng tuyển: 23/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô I24B, KCN Bá Thiện Phân khu I, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát, xây dựng đề bài theo yêu cầu của khách hàng
Vẽ nháp, lên BOM báo giá
Lên danh sách thiết bị
Thiết kế, bóc tách bản vẽ và theo dõi tiến độ dự án.
Lên phương án triển khai sản xuất.
Xử lý các trường hợp hàng NG, đưa ra biện pháp khắc phục
Các nhiệm vụ khác của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 23 – 38 tuổi.
Thành thạo AutoCad; Solidwork
Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN6, KCN Bá Thiện I, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

