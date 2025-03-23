Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô I24B, KCN Bá Thiện Phân khu I, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Khảo sát, xây dựng đề bài theo yêu cầu của khách hàng
Vẽ nháp, lên BOM báo giá
Lên danh sách thiết bị
Thiết kế, bóc tách bản vẽ và theo dõi tiến độ dự án.
Lên phương án triển khai sản xuất.
Xử lý các trường hợp hàng NG, đưa ra biện pháp khắc phục
Các nhiệm vụ khác của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : 23 – 38 tuổi.
Thành thạo AutoCad; Solidwork
Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH Thì Được Hưởng Những Gì
