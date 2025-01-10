Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Nam, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn. Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên. Sức khỏe tốt. Tính cách: trung thực, cẩn thận, hòa đồng. Học vấn: Cao đẳng, đại học. Chuyên ngành: các chuyên ngành Xây dựng.

Triển khai Bản vẽ Shop Drawing; Lập tiến độ thi công; Lập biện pháp tổ chức thi công; Triển khai bản vẽ kết cấu; Bóc tách khối lượng; Xây dựng kế hoạch và báo cáo hàng ngày; Các công tác khác theo sự phân công chỉ đạo của Ban chỉ huy công trường; Địa điểm làm việc: Khu vực Miền nam

