Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 279 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 500 - 800 USD
Triển khai Bản vẽ Shop Drawing;
Lập tiến độ thi công;
Lập biện pháp tổ chức thi công;
Triển khai bản vẽ kết cấu;
Bóc tách khối lượng;
Xây dựng kế hoạch và báo cáo hàng ngày;
Các công tác khác theo sự phân công chỉ đạo của Ban chỉ huy công trường;
Địa điểm làm việc: Khu vực Miền nam
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên.
Sức khỏe tốt.
Tính cách: trung thực, cẩn thận, hòa đồng.
Học vấn: Cao đẳng, đại học.
Chuyên ngành: các chuyên ngành Xây dựng.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
