Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Dự án Trường liên cấp Ngôi Sao, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Lập danh mục các bản vẽ shopdrawing, BPTC hệ Điện, điện nhẹ;
- Tổ chức thực hiện, cập nhật, điều chỉnh bản vẽ shopdrawing, BPTC hạng mục Điện, điện nhẹ của dự án;
- Giám sát, kiểm tra về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, khối lượng an toàn lao động và vệ sinh môi trường hệ Điện, điện nhẹ;
- Triển khai thi công, quản lý tổ đội, kỹ thuật thi công, định mức sử dụng vật tư của hệ Điện, điện nhẹ;
- Quản lý, giao việc, đào tạo nhân sự cấp dưới.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực
- Xét tăng lương 1-2 lần/năm;
- Phụ cấp dự án, phụ cấp ăn ở tại dự án;
- Tham gia các chương trình đào và ứng tuyển lên các vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc;
- Các chế độ BHXH, Khám sức khỏe định kỳ,...;
- Nghỉ phép năm theo quy định;
- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, hướng về kết quả;

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA Thì Được Hưởng Những Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, hoặc ngành liên quan Cơ điện;
- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Điện, hiểu biết mảng điện nhẹ;
- Nắm bắt quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn triển khai hệ thống Điện, điện nhẹ;
- Kinh nghiệm lập bản vẽ shopdrawing, biện pháp thi công hệ Điện, điện nhẹ;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng CAD, MS Office, Project,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

