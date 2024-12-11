Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Dự án Trường liên cấp Ngôi Sao, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Lập danh mục các bản vẽ shopdrawing, BPTC hệ Điện, điện nhẹ;

- Tổ chức thực hiện, cập nhật, điều chỉnh bản vẽ shopdrawing, BPTC hạng mục Điện, điện nhẹ của dự án;

- Giám sát, kiểm tra về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, khối lượng an toàn lao động và vệ sinh môi trường hệ Điện, điện nhẹ;

- Triển khai thi công, quản lý tổ đội, kỹ thuật thi công, định mức sử dụng vật tư của hệ Điện, điện nhẹ;

- Quản lý, giao việc, đào tạo nhân sự cấp dưới.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực

- Xét tăng lương 1-2 lần/năm;

- Phụ cấp dự án, phụ cấp ăn ở tại dự án;

- Tham gia các chương trình đào và ứng tuyển lên các vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc;

- Các chế độ BHXH, Khám sức khỏe định kỳ,...;

- Nghỉ phép năm theo quy định;

- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, hướng về kết quả;

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA Thì Được Hưởng Những Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, hoặc ngành liên quan Cơ điện;

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Điện, hiểu biết mảng điện nhẹ;

- Nắm bắt quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn triển khai hệ thống Điện, điện nhẹ;

- Kinh nghiệm lập bản vẽ shopdrawing, biện pháp thi công hệ Điện, điện nhẹ;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng CAD, MS Office, Project,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

