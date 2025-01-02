Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong công ty, đảm bảo sự an toàn về điện...
Sửa chữa những sự cố về điện trong nhà máy
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành điện
Thành thạo tin học, auto cad
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương
Thành thạo tin học, auto cad
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công Thì Được Hưởng Những Gì
-Chính sách khen thưởng, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, thưởng nhân các ngày Lễ/Tết trong năm...
-Làm việc trong môi trường năng động
-Làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI