Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong công ty, đảm bảo sự an toàn về điện...

Sửa chữa những sự cố về điện trong nhà máy

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành điện

Thành thạo tin học, auto cad

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công Thì Được Hưởng Những Gì

-Chính sách khen thưởng, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, thưởng nhân các ngày Lễ/Tết trong năm...

-Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin