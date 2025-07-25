Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu giúp BLĐ thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính mà BLĐ giao.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê

- Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán của Công ty.

- Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng kế toán

- Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn.

- Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác,..

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo tài chính

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng TCKT theo sự chỉ đạo của BLĐ