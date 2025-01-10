Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành và giám sát hệ thống xử lý nước thải các dự án của Công ty
Thực hiện các quy trình vận hành, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng nước thải theo đúng quy định
Ghi chép nhật ký vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải
Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu cơ bản của nước thải đầu vào và đầu ra
Kiểm tra, bảo trì và vệ sinh các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải
Phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố, bất thường trong quá trình vận hành
Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ thuật vận hành và an toàn lao động
Làm các việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu trên 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quy trình xử lý nước thải, các thông số và tiêu chuẩn môi trường
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải
Có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo Autocad
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp
Sẵn sàng làm việc theo ca và trực vận hành khi cần thiết
Chỉ tuyển Nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị an toàn
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng các ngày lễ tết theo quy đị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE
