Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Vận hành và giám sát hệ thống xử lý nước thải các dự án của Công ty

Thực hiện các quy trình vận hành, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng nước thải theo đúng quy định

Ghi chép nhật ký vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải

Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu cơ bản của nước thải đầu vào và đầu ra

Kiểm tra, bảo trì và vệ sinh các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải

Phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố, bất thường trong quá trình vận hành

Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ thuật vận hành và an toàn lao động

Làm các việc theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Môi trường, Xử lý nước thải hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu trên 1 năm kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về quy trình xử lý nước thải, các thông số và tiêu chuẩn môi trường

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải

Có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo Autocad

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp

Sẵn sàng làm việc theo ca và trực vận hành khi cần thiết

Chỉ tuyển Nam

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị an toàn

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng các ngày lễ tết theo quy đị

