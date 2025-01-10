Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE

Kỹ sư môi trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành và giám sát hệ thống xử lý nước thải các dự án của Công ty
Thực hiện các quy trình vận hành, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng nước thải theo đúng quy định
Ghi chép nhật ký vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải
Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu cơ bản của nước thải đầu vào và đầu ra
Kiểm tra, bảo trì và vệ sinh các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải
Phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố, bất thường trong quá trình vận hành
Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ thuật vận hành và an toàn lao động
Làm các việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Môi trường, Xử lý nước thải hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu trên 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quy trình xử lý nước thải, các thông số và tiêu chuẩn môi trường
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải
Có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo Autocad
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp
Sẵn sàng làm việc theo ca và trực vận hành khi cần thiết
Chỉ tuyển Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị an toàn
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng các ngày lễ tết theo quy đị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1179 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-moi-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job278601
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Minh Thành Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Minh Thành Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Minh Thành Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Minh Thành Group
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
10 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Môi Trường Mê Kông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Môi Trường Mê Kông Xanh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD Công Ty CP Clean Energy Holding
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Showa Gloves Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Showa Gloves Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm