Tuyển Bất động sản/Xây dựng Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Xã Nam Hải, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

-Dựa vào bản vẽ thiết kế - tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình.

- Phối hợp với các bộ phận lập bảng dự toán thi công căn cứ theo khối tượng bóc tách.

- Phối hợp với BCH đề xuất yêu cầu vật tư cho công trình.

-Lập và theo dõi hợp đồng với nhà thầu phụ về: đơn giá, chủng loại vật tư, tiến độ thực hiện, điều khoản thanh toán.

- Thực hiện hồ sơ thanh toán các giai đoạn và quyết toán đối với Chủ đầu tư.

- Thực hiện hồ sơ thanh toán các giai đoạn và quyết toán đối với tổ đội, thầu phụ.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hoặc kinh tế xây dựng.

-Có khả năng và tư duy làm việc độc lập, làm việc nhóm, hòa đồng.

-Ưu tiên ứng viên chịu khó, có sự cẩn thận tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: Từ 13-18 triệu (tùy theo năng lực);

- Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động;

- Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip);

- Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật;

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

---------------

Văn phòng Công ty: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin