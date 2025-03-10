Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vflhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vflhomes
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Kiot 3bn4 chợ Hoà Mạc

- Duy Tiên

- Hà Nam

- 678

- 680 Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.
- Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
- Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.
- Thời gian thử việc: 01 tháng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, năng động
-
- Có khả năng giao tiếp
- Chịu được áp lực cao
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có đam mê, yêu thích BĐS và mong muốn đột phá thu nhập
- Có laptop, điện thoại smart phone và phương tiện đi lại.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng bảo hiểm, bất động sản

Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng từ 8tr -15tr
- Lương cứng không áp doanh số.
- Thu nhập : Tổng thu nhập từ 20tr - 30tr(Bao gồm Phụ cấp, phúc lợi + Hoa Hồng theo dự án)
- Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, các dự án từ chủ đầu tư lớn.
- Hỗ trợ chạy truyền thông từ 70-80% .
- Được cầm tay chỉ việc, đào tạo từ A - Z về kỹ năng bán hàng.
- Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.
- Được đào tạo nghề, tham gia các khoá học về BĐS từ các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam
- Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết,Du Lịch, Hiếu, Hỷ … và các phúc lợi khác của công ty.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ sáng 7, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vflhomes

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

