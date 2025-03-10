Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vflhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. - Kiot 3bn4 chợ Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam - 678 - 680 Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.

- Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

- Thời gian thử việc: 01 tháng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, năng động

- Có khả năng giao tiếp

- Chịu được áp lực cao

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có đam mê, yêu thích BĐS và mong muốn đột phá thu nhập

- Có laptop, điện thoại smart phone và phương tiện đi lại.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng bảo hiểm, bất động sản

Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng từ 8tr -15tr

- Lương cứng không áp doanh số.

- Thu nhập : Tổng thu nhập từ 20tr - 30tr(Bao gồm Phụ cấp, phúc lợi + Hoa Hồng theo dự án)

- Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, các dự án từ chủ đầu tư lớn.

- Hỗ trợ chạy truyền thông từ 70-80% .

- Được cầm tay chỉ việc, đào tạo từ A - Z về kỹ năng bán hàng.

- Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

- Được đào tạo nghề, tham gia các khoá học về BĐS từ các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam

- Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết,Du Lịch, Hiếu, Hỷ … và các phúc lợi khác của công ty.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ sáng 7, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes

