Tuyển Nhân viên kinh doanh Bưu Điện Tỉnh Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Bưu Điện Tỉnh Hà Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Bưu Điện Tỉnh Hà Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định) Ngoài lương Có thêm chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn và thưởng dự án quy định Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động team building, du lịch. Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho LĐ nữ (áp dụng cho trẻ dưới 6 tuổi) Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ , Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử, logistics
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi sản lượng đạt được, báo cáo kết quả công việc định kỳ.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Địa chỉ làm việc: Bưu điện thành phố Phủ Lý, số 114 Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam
Địa chỉ làm việc: Bưu điện thị xã Duy Tiên, Khu phố Thịnh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, thương mại, marketing hoặc các ngành liên quan.
Ngoại hình cân đối, sức khỏe tốt:
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Có phương tiện đi lại cá nhân.

Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bưu Điện Tỉnh Hà Nam

Bưu Điện Tỉnh Hà Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 114 Trần Phú, P. Quang Trung, Tp.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

