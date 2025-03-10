Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TAM THẤT BẮC VIỆT làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Khu tái định cư, Tổ dân phố thá . Phường liêm chính . Thành phố phủ Lý. Tỉnh Hà Nam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng (Content, Edit, Quay dựng) các nội dung bằng video, bài viết trên các trang Facebook,Zalo, Tiktok, Youtube

Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Website, bài SEO.

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video truyền thông.

Viết bài content theo nội dung cấp trên yêu cầu.

Quản lý, xây dựng hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội.

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng thị trường.

Biên tập video, chỉnh sửa video, tạo video quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro…

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm, biết Photographer/Video Editor là một lợi thế

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành marketing, Nhiếp ảnh, Quay phim, Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro...).

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAM THẤT BẮC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 triệu – 15 triệu/tháng

Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm

Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAM THẤT BẮC VIỆT

