Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2822/3B An Phú Đông 27, An Phú Đông, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Công ty chuyên về máy móc, băng tải băng chuyền, robot và hệ thống tự động hoá....
- Ứng viên có kinh nghiệm về băng tải, máy móc, tự động hoá,...
- Bóc tách dự toán giỏi
- Chịu trách nhiệm lập bản vẽ chi tiết, bản vẽ 2D, 3D theo yêu cầu của công ty và khách hàng
- Tham gia khảo sát mặt bằng, nhu cầu của Khách hàng cùng bộ phận Kinh doanh
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh và bộ phận sản xuất xử lý các vấn đề liên quan đến bản vẽ
- Am hiểu tính toán, lập dự toán kỹ thuật trong thiết kế

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Nắm vững các nguyên lý cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật (AutoCAD, SolidWorks, ...).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương hoặc thoả thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2822/3B đường An Phú Đông 27, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

