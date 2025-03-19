Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Taikisha Vietnam Engineering Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Đọc hiểu bản vẽ, lắp đặt và vận hành các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy và các hệ thống phụ trợ cho nhà máy.

• Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài vào thiết kế dự án.

• Thực hiện bốc tách khối lượng và làm bản vẽ thiết để triển khai dự án

• Thiết lập và quản lý tiến độ bản vẽ.

* Nơi làm việc: Văn phòng công ty tại Quận Bình Thạnh

＊＊ VÌ SAO BẠN SẼ YÊU THÍCH CÔNG VIỆC TẠI TAIKISHA ＊＊

• Làm việc trong một công ty nước ngoài năng động và phát triển nhanh.

• Được đào tạo chuyên môn bởi các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam cũng như được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm khác.

• Du lịch hàng năm.

• Mức lương: Thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực

• BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và BH sức khỏe PVI, BH tai nạn UIC 24/7 cho bản thân

• BH sức khỏe cho người thân.

• Các phúc lợi khác:

+ Khám sức khỏe tổng quát hàng năm

+ Quà ngày thành lập Công ty, Tết: 1.000.000 VND