Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CEI ENGINEERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 D1, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế đường, san nền.

- Thiết kế và triển khai bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng.

- Phối hợp với các thành viên trong nhóm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công việc chuyên môn.

- Các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên sinh năm 2000 - 2003

- Đã tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành: Hạ tầng giao thông, xây dựng cầu đường, kỹ thuật xây dựng có liên quan

- Tiếng anh đọc hiểu

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Civil 3D và có khả năng đọc hiểu tiếng anh

- Yêu thích nghề thiết kế; có tinh thần hợp tác, biết chia sẻ

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài với công ty

- Năng động, chuyên nghiệp, quyết đoán

- Có tinh thần chịu khó, siêng năng, cầu tiến

- Sẵn sàng hoàn thành công việc theo yêu cầu

- Sinh viên mới ra trường có thể tự tin ứng tuyển

Tại CÔNG TY TNHH CEI ENGINEERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

- Thưởng dự án mỗi tháng.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động & sáng tạo.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và quản lý đội nhóm.

- Hỗ trợ tiêm vắc-xin.

- Lộ trình phát triển rõ ràng theo năng lực.

- Bảo hiểm xã hội, phép năm.

- Du lịch hằng năm.

- Tặng vé về quê ăn tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CEI ENGINEERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin