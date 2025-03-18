Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G2 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Hiện tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam - chuyên về Tổng thầu Xây dựng nhà xưởng công nghiệp CĐT Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc cần tuyển 2 vị trí Kỹ sư kết cấu.
Mô tả công việc
- Thiết kế kết cấu bê tông, kết cấu thép các công trình dân dụng và công nghiệp đặc biệt và các công trình nhà xưởng nhà công nghiệp
- Lập thuyết minh tính toán kết cấu, phân tích kết cấu, lập mô hình tính toán, thể hiện bản vẽ kết cấu, bóc khối lượng dự thầu
- Có khả năng thể hiện bản vẽ shopdrawing, kiểm tra phê duyệt bản vẽ shopdrawing của nhà thầu
- Phối hợp, khớp nối các bộ môn kỹ thuật liên quan như kiến trúc, MEP
- Điểu chỉnh bản vẽ theo yêu cầu thay đổi thiết kế hoặc biện pháp thi công.
- Có tư duy làm việc độc lập, khả năng làm việc linh hoạt trong từng tính huống

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng
- Am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế trong nước
- Sử dụng thành thạo Autocad, ETABS, SAP...
- Ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương hoặc các vị trí công việc liên quan tại các công ty về xây dựng.
- Tiếng Anh/Trung (nếu có): Viết và đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

