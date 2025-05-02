Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C4 Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thiết kế bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt điển hình, mặt cắt chi tiết, lập bản khối lượng thiết kế...

Các công trình hạ tầng (thoát nước, tường chắn, đê biển...) bên Nhật Bản.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, cầu đường, thủy lợi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Biết sử dụng thành thạo phần mềm Auto CAD, Word, Excel

Đọc hiểu và nắm nhanh bản vẽ xây dựng.

Có tinh thần tránh nhiệm trong công việc, có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng: thương lượng (tăng lương 1 đến 2 lần/năm).

Được nghỉ tất cả thứ 7 chủ nhật và các ngày nghỉ theo lịch của nhà nước.

Có đóng đầy đủ BHXH

Có thưởng lương tháng 13

Du lịch 1 lần/năm

Được trang bị đầy đủ máy tính, đồ dùng văn phòng, hỗ trợ tiền gửi xe. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được training về thiết kế, tiếng Nhật sơ cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin