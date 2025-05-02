Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C4 Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Thiết kế bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt điển hình, mặt cắt chi tiết, lập bản khối lượng thiết kế...
Các công trình hạ tầng (thoát nước, tường chắn, đê biển...) bên Nhật Bản.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, cầu đường, thủy lợi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Biết sử dụng thành thạo phần mềm Auto CAD, Word, Excel
Đọc hiểu và nắm nhanh bản vẽ xây dựng.
Có tinh thần tránh nhiệm trong công việc, có kỹ năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng: thương lượng (tăng lương 1 đến 2 lần/năm).
Được nghỉ tất cả thứ 7 chủ nhật và các ngày nghỉ theo lịch của nhà nước.
Có đóng đầy đủ BHXH
Có thưởng lương tháng 13
Du lịch 1 lần/năm
Được trang bị đầy đủ máy tính, đồ dùng văn phòng, hỗ trợ tiền gửi xe. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được training về thiết kế, tiếng Nhật sơ cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ MCV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
