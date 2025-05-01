Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoài Đức, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Có thể thiết kế được hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các hạng mục dự án.
Có thể độc lập triển khai làm việc với đơn vị công an phòng cháy chữa cháy tại các tỉnh, thành phố để xin thẩm duyệt và nghiệm thu dự án đưa vào sử dụng
Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan hoặc có Chứng chỉ đáp ứng.
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc.
Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh động xử lý các vấn đề.
Mùa hè: 8h-11h30 và 13h-17h
Mùa đông: 8h30-11h30 và 13h-17h

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-25 Tr/Tháng (theo năng lực).
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Khám sức khỏe hằng năm
Xét tăng lương linh hoạt theo năm.
Hoạt động du lịch hằng năm.
Thưởng lễ Tết, thưởng dự án, Lương tháng 13....và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP TDI E & C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đại Lộ Thăng Long, Hoài Đức, HN (Gần Thiên Đường Bảo Sơn)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

