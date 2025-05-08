Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN REICH
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT 47 Đường 17 – KĐT Thành Phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, nghiên cứu và lập phương án thiết kế các hạng mục nhôm kính như cửa nhôm kính, vách dựng, mặt dựng thông tầng cho công trình.
Triển khai thiết kế tổng thể và chi tiết các hạng mục nhôm kính.
Tham gia chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho các gói thầu dự án và tham gia đấu thầu dự án.
Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ gia công, bản vẽ thi công hệ thống nhôm kính.
Bóc tách bản vẽ công trình để tính toán vật tư nhôm, kính, phụ liệu, phụ kiện sử dụng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Phòng kỹ thuật và Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính hoặc thiết kế kỹ thuật. Hoặc chưa có KN sẽ được hướng dẫn đào tạo
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel).
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính hoặc cơ khí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm.
Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 đến. Thứ 7
Trợ cấp chi phí chỗ ở, đi lại khi đi công trình xa.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...).
Thưởng các ngày Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47 Khu TT3, đường số 17 Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

