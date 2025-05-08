Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT 47 Đường 17 – KĐT Thành Phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kỹ sư thiết kế

Khảo sát, nghiên cứu và lập phương án thiết kế các hạng mục nhôm kính như cửa nhôm kính, vách dựng, mặt dựng thông tầng cho công trình.

Triển khai thiết kế tổng thể và chi tiết các hạng mục nhôm kính.

Tham gia chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho các gói thầu dự án và tham gia đấu thầu dự án.

Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ gia công, bản vẽ thi công hệ thống nhôm kính.

Bóc tách bản vẽ công trình để tính toán vật tư nhôm, kính, phụ liệu, phụ kiện sử dụng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Phòng kỹ thuật và Ban Giám đốc Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính hoặc thiết kế kỹ thuật. Hoặc chưa có KN sẽ được hướng dẫn đào tạo

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel).

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính hoặc cơ khí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm.

Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 đến. Thứ 7

Trợ cấp chi phí chỗ ở, đi lại khi đi công trình xa.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...).

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

