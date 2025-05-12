Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN VSCPS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ầng 2 số 32/19 Đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam hoặc theo yêu cầu của dự án., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế 3D, 2D cụm sản phẩm ngoại thất ô tô bằng phần mềm CATIA V5.

- Phối hợp với bộ phận R&D, sản xuất để đảm bảo khả năng hoạt động và gia công sản xuất hàng loạt theo đúng tiến độ.

- Quản lý dữ liệu thiết kế theo quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về thiết kế các sản phẩm nhựa, có hiểu biết về khuôn mẫu, quá trình sản xuất sản phẩm nhựa.

- Biết Sử dụng cơ bản thiết kế theo tham số, design in context, power copy là lợi thế.

- Sử dụng tốt và thường xuyên mô đun Generative Shape Design trên CATIA V5.

- Có khả năng tự học qua tài liệu kỹ thuật công nghệ bằng tiếng Anh.

- Thái độ cầu thị, học hỏi và chuyên nghiệp.

- Nhiệt tình và có khả năng làm việc dưới áp lực.

- Sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.

Ưu Tiên:

- Tuổi: 22 – 40.

-Tốt nghiệp các ngành: cơ khí chế tạo máy, tự động hóa, kỹ thuật công nghiệp liên quan đến hệ thống kỹ thuật sản xuất.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, triển khai dự án, từng làm việc tại các nhà máy sản xuất ôtô, có thể đi công tác trong ngoài nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VSCPS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Thỏa thuận + thưởng Dự án + thưởng cuối năm.

- Hỗ trợ : ăn trưa tại Nhà máy ; xăng xe đi lại.

- Thưởng cuối năm từ 01 – 03 tháng lương căn cứ theo năng lực và kết quả SXKD.

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHYT…

- Nghỉ phép có lương 12 ngày + 3 ngày đi du lịch teambuilding.

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: thưởng Tết dương, ngày lễ; chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VSCPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin