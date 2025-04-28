Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thiết kế san nền và thoát nước cho các dự án nhà máy, bao gồm:

Thiết kế san nền: Tính toán và thiết kế độ dốc, cao độ và mặt bằng san nền;

Thiết kế thoát nước: Tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải;

Chuẩn bị và kiểm tra bản vẽ thiết kế, bao gồm bản vẽ chi tiết và bản vẽ tổng thể;

Phối hợp với các bộ phận khác, bao gồm kiến trúc, kết cấu và quản lý dự án để đảm bảo thiết kế hạ tầng phù hợp với yêu cầu của dự án;

Tính toán và phân tích thuỷ lực để đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả;

Kiểm tra và đánh giá các bản vẽ thiết kế từ các nhà thầu hoặc nhà cung cấp;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Cấp thoát nước, Môi trường, Kỹ thuật hạ tầng hoặc các ngành liên quan;

Có kinh nghiệm thiết kế hạ tầng san nền và thoát nước cho các dự án nhà máy hoặc các công trình công nghiệp tượng tự;

Có Kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế như AutoCAD, Crvi. 3D. v.v;

Có kiến thức vẽ các tiêu chuẩn và quy định xây dựng hiện hành;

Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn để tốt;

Kỹ năng thiết kế hạ tầng san nền và thoát nước; sử dụng phần mềm thiết kế; tinh toán và phân tích thủy lực.

Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 - 30M/tháng (Thoả thuận theo năng lực thực tế);

Phụ cấp bữa trưa: khoảng 1M (Được hỗ trợ ăn trưa 100% tại văn phòng, với thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV:’

1 năm tăng lương định kỳ: 3 - 10%/ năm;

Được làm việc tại Tập đoàn đa ngành Top 1 Việt Nam - Tập đoàn AMACCAO;

Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty; các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng;

Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)

